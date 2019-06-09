ماتيب: تفوق الأندية الإنجليزية على نظيرتها الألمانية أمر عابر

أعرب جويل ماتيب نجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم عن اعتقاده بأن التفوق الذي أحرزته الأندية

الإنجليزية على نظيرتها الألمانية في الآونة الأخيرة ليس ظاهرة دائمة وإنما يمكن اعتباره بشكل أكبر بمثابة "لقطة خاطفة" أو مشهد عابر.



وأوضح ماتيب المدافع السابق لفريق شالكه الألماني، في مقابلة مع صحيفة "بيلد آم سونتاج" الألمانية اليوم الأحد: "لكن الأندية الإنجليزية قوية للغاية وربما تكون أكثر احترافية".



و عن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لبوروسيا دورتموند الألماني سابقا وليفربول حاليا، قال ماتيب: "كلوب غزا كل شيء مع ليفربول بفضل حماسه الشديد. النادي والمدينة والطاقم التدريبي والجميع يساندونه".



تجدر الإشارة إلى أن جويل ماتيب يحمل الجنسية الكاميرونية، وهو من مواليد 1991.