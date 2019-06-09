"كارثة تشيرنوبل" تنقل الصراع بين واشنطن وموسكو إلى الدراما

يعكف التلفزيون الحكومي الروسي حاليا على إنتاج مسلسل من كارثة تشيرنوبيل، أسوأ حادث نووي في التاريخ، ردا على مسلسل انتهى عرضه مؤخرا على الواقعة ذاتها بإنتاج أميركي.



وبدأت شبكة HBO الأميركية في مايو الماضي، بث مسلسل قصير عن كارثة تشيرنوبيل التي وقعت عام 1986، بعد انفجار أحد المفاعلات النووية الأربعة الموجودة فى بريبيات بأوكرانيا.



لكن الرواية الأميركية للأحداث لم تعجب الروس على ما يبدو، مما دفع موسكو بالتحضير لمسلسل جديد يتناول كارثة تشيرنوبيل من منظور روسي، ويشير إلى تورط الولايات المتحدة.



وقال المخرج أليكسي مرادوف إن مشروعه "يقترح وجهة نظر بديلة عن المأساة في بريبيات"، موضحا أنه سيُظهر "ما حدث بالفعل في ذلك الوقت".