تعيين 81 معيدًا وطبيبًا بالمستشفى الجامعى ببنى سويف

أعلن رئيس جامعة بني سويف، الدكتور منصور حسن، عن تعيين 81 معيدا وطبيبا بالأقسام الأكاديمية، وأطباء مقيمين بالأقسام "الإكلينكية " بالمستشفى الجامعي، وذلك بعد انتهاء فترة تدريبهم بالمستشفى.



وأوضح رئيس الجامعة، في بيان اليوم الأحد، أن أعداد الأطباء المعينين تضاعف هذا العام بنسبة 50% مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك لمواكبة التوسعات الجديدة التي شهدتها المنظومة الطبية بالجامعة في الآونة الأخيرة، ومواكبة برنامج "البكالوريوس" الجديد، إضافة إلى توجه الجامعة بالقضاء التام على قوائم الانتظار، وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.



ومن جانبه، صرح الدكتور وائل الشاعر، عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، بأن زيادة الأعضاء المعينين هذا العام يأتي في إطار خطة الكلية للتوسع في إنشاء برامج طبية خاصة جديدة متميزة، فضلًا عن أن الكلية سوف تشهد توسعات جديدة.