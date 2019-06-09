نجم بارتي يلمع في سماء التنس بلقب رولان جاروس

عندما انطلقت منافسات بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، لم تكن الأسترالية آشليه بارتي خارج إطار الترشيحات، لكنها لم تكن أيضًا مرشحة قوية، ومع ذلك نجحت في استعراض إمكانياتها وتوجت باللقب الذي يشكل أبرز إنجاز في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، وذلك بعد سلسلة من المفاجآت شهدتها منافسات فردي السيدات.



وتوجت بارتي بلقب رولان جاروس إثر الفوز في المباراة النهائية أمس السبت على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 6 1 و6 3، لتصبح أول أسترالية تتوج بلقب رولان جاروس منذ 46 عاما، حيث كانت مارجريت كورت آخر لاعبة من أستراليا تحرز لقب البطولة الفرنسية، وذلك في 1973.



وخاضت بارتي منافسات رولان جاروس محتلة المركز الثامن في تصنيف البطولة، التي لم تحقق فيها من قبل سوى انتصارين في خمس مشاركات سابقة، لكنها استطاعت خلال هذه النسخة أن تقطع المشوار حتى النهاية وتكلل انطلاقتها باعتلاء منصة التتويج.



وحسمت بارتي بذلك صعودها من المركز الثامن إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته التي تصدر غدا الاثنين كذلك أثبتت بارتي أنها اتخذت القرار الصحيح بالعودة إلى ملاعب التنس في 2016 بعد عامين قضتهما في لعبة الكريكيت.



وقالت بارتي عقب مباراة أمس وقبل أن تتسلم كأس "سوزان لنجلن" من قبل النجمة الأمريكية السابقة كريس إيفرت، "كانت هذه هي أفضل رحلة قطعتها طوال الأعوام الثلاثة الماضية، وهذه تشكل مجرد بداية."



وتحمل بارتي أفضل سجل في منافسات السيدات حتى الآن هذا الموسم حيث حققت 31 انتصارا مقابل خمس هزائم، وقد وصلت إلى دور الثمانية ببطولة أستراليا المفتوحة، وتوجت بأول لقب كبير لها في بطولة ميامي لتنس الأساتذة.



وكانت بارتي قد توجت مع الأمريكية كوكو فانديواج بلقب الزوجي في بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) العام الماضي.



وأثنى أسطورة التنس الأسترالي رود لافر على بارتي قبل أيام قائلا "قبل عامين، كانت لاعبة جيدة في منافسات الزوجي وقدمت بعض العروض الجيدة في منافسات الفردي. ولكن حدث شيئ ما فقد قالت: "إنني أعرف كيف أفوز بالمباريات الآن وهذا ما أنجزته بارتي خلال هذا العام".



وربما صبت الظروف والمفاجآت لمصلحة بارتي بشكل كبير خلال منافسات فردي السيدات في رولان جاروس فقد انسحبت بترا كفيتوفا، بطلة ويمبلدون مرتين، قبل مباراتها الأولى بسبب الإصابة، كما انسحبت كيكي بيرتنز بسبب وعكة صحية خلال مباراتها في الدور الثاني، وشهدت منافسات الدور الأول مفاجأة خروج الألمانية أنجليك كيربر والدنماركية كارولين فوزنياكي.



كذلك ودعت اليابانية نعومي أوساكا المصنفة الأولى على العالم والأمريكية سيرينا وليامز وكارولينا بليسكوفا منافسات البطولة قبل نهاية الأسبوع الأول، كما خرجت النجمة الرومانية سيمونا هاليب حاملة اللقب من دور الثمانية.



ولولا المفاجآت، كان من المفترض أن تواجه بارتي النجمة اليابانية أوساكا في دور الثمانية في حالة تأهلهما، وبعدها تواجه هاليب في الدور قبل النهائي وبليسكوفا في النهائي لكن المفاجآت أتاحت لبارتي مواجهات أكثر سهولة أمام ماديسون كيز المصنفة 14 لبطولة وأماندا أنيسيموفا المصنفة 51 على العالم وفوندروسوفا المصنفة 38 على العالم.



ونالت كل من أنيسيموفا وفوندروسوفا 19 عاما الكثير من الإشادة إثر الشجاعة والإصرار في الأداء أمام بارتي، كما تألقت أنيسيموفا في دور الثمانية بالفوز على هاليب 6 2 و6 4 وهو ما منحها الثقة لتفوز بالمجموعة الأولى من مباراتها أمام بارتي في الدور قبل النهائي، قبل أن تقلب بارتي موازين المباراة لصالحها.



وتوقع رود لافر أن تواصل بارتي التألق، وصرح قائلا "خلال أسابيع قليلة ربما تحدث ضجة في ويمبلدون."



وتشكل بطولة ويمبلدون بالعاصمة البريطانية لندن، والتي تنطلق في أول يوليو المقبل، التحدي المقبل في مشوار بارتي، لكن ربما يكون طريقها أكثر صعوبة مما شهدته رولان جاروس.