روستو الدجاج في الفرن

تسعى ست البيت إلى تقديم أشهى الأطعمة والمأكولات المختلفة لأسرتها لكي تظهر مدى حرفيتها بالمطبخ والجمع بين الأطعمة الشهية والمفيدة المليئة بالعناصر الغذائية للأبناء، لذا نوضح في خطوات طريقة عمل روستو الدجاج بالفرن.



المكونات..



دجاجة كاملة دون تقطيع.



الملح، الفلفل، بصل بودر، الثوم البودر، الزعتر، الفلفل الأبيض، الفلفل الحار حسب الرغبة.



الطريقة

-نظفي الدجاج جيدًا ثم تبليه بكل المكونات.

-ضعي البصلة غير المقطعة داخل الدجاجة.

- اتركي الدجاجة في التتبيلة ليلة كاملة.

سخني الفرن إلى 120 درجة مئوية.

ضعي الدجاج في كيس حراري أو في ورق ألومنيوم في صينية فرن أو في الشواية.

-مدة طهي الدجاج في الفرن ساعة حتى تمام النضج.. وبالهنا والشفا