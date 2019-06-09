سعر الدولار في التعاملات المسائية

تراجع سعر الدولار الأمريكى، في التعاملات المسائية اليوم الأحد، أول أيام عمل البنوك، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، ليسجل بهذا التراجع انخفاضا جديدا أمام العملة المصرية، بالغا 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى المصرى.



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى:

16.69 جنيه للشراء.

16.82 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي:

16.73 جنيه للشراء.

16.83 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر:

16.73 جنيه للشراء.

16.83 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية:

16.70 جنيه للشراء.

16.80 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك عودة:

16.73 جنيه للشراء.

16.83 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة:

16.70 جنيه للشراء.

16.80 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى:

16.73 جنيه للشراء.

16.83 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib:

16.69 جنيه للشراء.

16.79 جنيه للبيع.