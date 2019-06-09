بتروجيت يرفض رحيل لاعبيه ويؤكد رغبته في العودة للدوري المصري

أكد مجلس إدارة نادي بتروجيت المصري لكرة القدم رفضه الكامل في الاستغناء عن أي لاعب لديه خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد هبوطه من الدوري الممتاز.



وذكر نادي بتروجيت في بيان رسمي، اليوم الأحد، أنه متمسك بكل لاعبيه ويرفض رحيل جميع العناصر، وأضاف أن إدارة النادي سوف توفر كل الإمكانيات في الموسم المقبل من أجل العودة للدوري الممتاز.



وأوضح أن كل ما تردد عن وجود هجرة جماعية للاعبي الفريق غير صحيح والنادي متمسك بكامل لاعبيه وسيتم وضع استراتيجية خاصة في الفترة المقبلة لتوفير كافة الإمكانيات أمام الجهاز الفني للعودة سريعًا للدوري الممتاز.