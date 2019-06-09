وزير قطاع الأعمال يبحث تدشين خط ملاحي يربط إفريقيا بأوروبا



يعقد بعد قليل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع يضم أعضاء الغرف التجارية المصرية، وروؤساء المجالس التصديرية، وممثلي الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة النصر للتصدير والاستيراد في حضور صحفي الوزارة.



ويهدف الاجتماع الإعداد ووضع الترتيبات النهائية لعقد مؤتمر دولي لتدشين خط ملاحي يربط أفريقيا وأوروبا عبر الموانئ والشركات المصرية التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري.



و كان هشام توفيق قد أعلن الشهر الماضي اعتزام الوزارة تنفيذ خطة للاستفادة من الأصول المملوكة للشركة القابضة للنقل البحري على رأسها شركات المستودعات المصرية والنصر للتصدير التي تمتلك نحو 25 فرعا رئيسيا منتشرة في الدول الأفريقية.