القاهرة : الأحد 09 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:26 م

السادات الجديدة: إنشاء أكبر مجمع تجاري على مساحة 80 فدانًا
11:56 م

أسرة نجيب سرور: الحالة الصحية لنجل الشاعر لا تسمح بمجيئه مصر
09:13 م

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني
05:16 م

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"
04:04 م

200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

محافظات
الأحد 09/يونيو/2019 - 04:09 م

محافظ بني سويف يطمئن على سير امتحانات الثانوية العامة

محافظ بني سويف يطمئن
أ ش أ
dostor.org/2658990

اطمأن محافظ بني سويف، المستشار هاني عبد الجابر، من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، محمد حسام، على سير امتحان الثانوية العامة للمكفوفين، في الدور الأول للعام الدراسي 2018 - 2019، التي بدأت أمس السبت، بمادة اللغة العربية "ورقة أولى" واستكملت اليوم الأحد، بـ"الورقة الثانية " في نفس المادة، حيث يؤدي الطلاب الامتحان بطريقة "برايل".

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات إتمام الشهادة الثانوية العامة للمكفوفين تعقد في لجنة واحدة بمدرسة "النور والأمل " للمكفوفين، حيث تسير أعمال الامتحانات بشكل سلسل دون معوقات.

وفي السياق ذاته، تابع المحافظ مع وكيل الوزارة، الموقف الحالي لامتحانات الثانوية العامة التي بدأت أمس السبت بمادتي: اللغة العربية والتربية الدينية، وتستأنف غدا الإثنين بمادتي: الاقتصاد والإحصاء، مؤكدا أهمية الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب والملاحظين والقائمين على لجان الامتحانات، والتيسير على الطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، وذلك ضمن خطة المحافظة المعدة سلفًا في هذا الشان.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

منذ أقل من شهر

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»

منذ أقل من شهرين

في تحرير سيناء.. كيف استقبل المصريون خبر التحرير الكامل

منذ أقل من شهرين

والدة الشهيد مصطفى بدوي تدلي بصوتها في كفرالشيخ

منذ 3 شهر

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية

منذ 3 شهر

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

الآن

البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون مكافحة المخدرات.. والموافقة النهائية الثلاثاء

عبدالعال لـ"النواب": هيبتي من هيبتكم وأتسامح في أي أمر عدا التشريع

البرلمان يوافق على 5 قوانين من حيث المبدأ

البورصة تربح 5.8 مليار جنيه بعد انتهاء عطلة عيد الفطر

ads
الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

الليلة.. سر الهجوم الأخير على الشيخ الشعراوي فى "90 دقيقة"

وضعها خطير.. أخر تطورات الحالة الصحية لهيفاء وهبي

"تسبب في وفاة محمد نجم".. اتهامات وأزمات تلاحق "شيخ الحارة"

ألبومات الصور

بالفيديو.. تشييع جثمان قسمت رشدي أباظة وغياب تام لنجوم الفن

رفع 36 طن أتربة ومخلفات بمحيط استاد وكورنيش الإسكندرية

الإسكندراني: حملات يومية لرفع الإشغالات من مدينة مطروح

سندوتشاتك معاك وزمزميتك في إيدك.. أهالي طلاب الثانوية ووصايا بين الامتحانين

رياضة

"الأهلي" يتقدم بشكوى للجنة التظلمات باتحاد الكرة

منتخب مصر يواصل تدريباته في رابع أيام معسكر برج العرب

"صيف انتقالات ساخن" ينتظر ليفربول.. وكلوب حدد ما يريده

نجم الساعة

رئيس مدينة الفشن ببني سويف يقود حملة لإزالة التعديات والإشغالات

الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

الليلة.. سر الهجوم الأخير على الشيخ الشعراوي فى "90 دقيقة"

وضعها خطير.. أخر تطورات الحالة الصحية لهيفاء وهبي

"تسبب في وفاة محمد نجم".. اتهامات وأزمات تلاحق "شيخ الحارة"

الرئيس نيوز

"النواب" يوافق على تعديل قانون مكافحة المخدرات

"عندما تعد مصر تفي".. موقع أمريكي يسلط الضوء على علاقات مصر مع "الخليج"

العراق يتسلم أوراق اعتماد السفير الأمريكي الجديد

بالأرقام.. وزير المالية يكشف عن خطة خفض الدين أمام "مجموعة العشرين" باليابان

6 مليارات مكاسب البورصة بختام أولى جلساتها عقب العيد

كشكول

الأوراق المطلوبة للتقديم بالمدرسة الصناعية لمياه الشرب بدمنهور

حظر تدريس المعلمين لأبنائهم في الفصول

رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتفقد لجان امتحانات الثانوية

الأزهر: 30 حالة غش في امتحان القرآن والحديث لطلاب الأدبي بالثانوية

نائبا رئيس جامعة الأزهر يتفقدان لجان امتحانات التربية الرياضية للبنات بالقليوبية

الأمصار

الأحزاب الجزائرية ترحب بدعوة الرئيس المؤقت للحوار الوطني

الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة غرب البلاد

روسيا تستعد لتسليم أندونيسيا مقاتلات "سو-35"

الـ20 تُبدي قلقها إزاء مخاطر النزاع التجاري بين أمريكا والصين

صحف عالمية: زوجة محمد صلاح وراء نجاحه

مرايا الابداع

لم أسر مع سحابة

مثل شجرة عارية

منوعات

التمارين الهوائية تعزز جودة الحياة

بعد نجاح "صراع العروش".. "اسم الوردة" قريبًا على الشاشات

تلاميذ روس يبتكرون قفازا للتحكم بـ"الدرونات"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

مواد طبيعية لعلاج آلام الظهر من بينها زيت الزيتون والثوم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎