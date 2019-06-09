محافظ بني سويف يطمئن على سير امتحانات الثانوية العامة

اطمأن محافظ بني سويف، المستشار هاني عبد الجابر، من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، محمد حسام، على سير امتحان الثانوية العامة للمكفوفين، في الدور الأول للعام الدراسي 2018 - 2019، التي بدأت أمس السبت، بمادة اللغة العربية "ورقة أولى" واستكملت اليوم الأحد، بـ"الورقة الثانية " في نفس المادة، حيث يؤدي الطلاب الامتحان بطريقة "برايل".



ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات إتمام الشهادة الثانوية العامة للمكفوفين تعقد في لجنة واحدة بمدرسة "النور والأمل " للمكفوفين، حيث تسير أعمال الامتحانات بشكل سلسل دون معوقات.



وفي السياق ذاته، تابع المحافظ مع وكيل الوزارة، الموقف الحالي لامتحانات الثانوية العامة التي بدأت أمس السبت بمادتي: اللغة العربية والتربية الدينية، وتستأنف غدا الإثنين بمادتي: الاقتصاد والإحصاء، مؤكدا أهمية الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب والملاحظين والقائمين على لجان الامتحانات، والتيسير على الطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، وذلك ضمن خطة المحافظة المعدة سلفًا في هذا الشان.