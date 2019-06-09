بوز تطلق سماعات الرأس المانعة للضجيج

أطلقت شركة "بوز " Bose الأمريكية سماعة الرأس الجديدة noise cancelling 700.



وأوضحت الشركة أن السماعة الجديدة تتمتع بتقنيات متقدمة إضافة إلى جودة الصوت الفائقة.



ولفتت إلى أنها تمتاز بوظيفة متطورة لإلغاء الضوضاء، ونظام ميكروفون مثالي، ونظام استعمال تلقائي باللمس، ووضع المحادثة الذي يتيح التحدث مع الآخرين دون الحاجة إلى خلع سماعة الرأس



وتدعم سماعة الرأس الجديدة المساعد الصوتي أليكسا من أمازون، ومساعد جوجل الصوتي، ويمكن الوصول إليهما عن طريق ضغطة زر، ويتم توصيل السماعة بأجهزة التشغيل عن طريق تقنية البلوتوث



ومن المتوقع أن يتم طرح السماعة في الأسواق نهاية يونيو الجاري بسعر يبلغ 400 دولار أمريكي وفق ما أعلنت الشركة.