داوود سليمان يشارك فى حضور تجليس أساقفة بالكاتدرائية

شارك داوود سليمان، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة الخارجة بالوادي الجديد، في حضور سيامة وتجليس أساقفة بيد قداسة البابا تواضروس الثاني بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



وقال سليمان، إنه حريص على المشاركة في هذه المناسبة الطيبة، مشيرا إلى أن الأساقفة الجدد هم إضافة للكنيسة ولخدمة أبنائها بما يعود عليها بالنفع على الكنيسة.



جدير بالذكر أن البابا تواضروس الثاني وعدد من قيادات الكنيسة قام اليوم بسيامة وتجليس 5 أساقفة جدد، هم: نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس أسقفا لإيبارشية جنوب إفريقيا، والأب بولس البراموسي أسقفا لإيبارشية شرق كندا والأب إيلاريون البراموسي أسقفا لإيبارشية البحر الأحمر، والراهب ميخائيل المحرقي أسقفا لإيبارشية منفلوط، والأب متاؤس الأخميمي أسقفا ورئيسا لدير العذراء بإخميم.