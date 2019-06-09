رئيس مجلس النواب: حريصون على التصدي لمحاولات الإضرار بشباب مصر

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس حريص كل الحرص على شباب مصر ويتصدى بقوة لكل المحاولات التي تعمل على الإضرار بهذا الشباب الذي هو قوة مصر وحاضرها ومستقبلها.



وأضاف "عبد العال"، خلال مناقشة قانون مكافحة المخدرات، أن القصد من هذا المشروع هو التصدي لكافة أنواع المخدرات وخاصة التخليقية.



وأكد رئيس مجلس النواب أن الصياغة لمشروع القانون أصبحت منضبطة.



والجدير بالذكر أنه تم إعادة القانون من أجل ضبط الصياغة إلى لجنة الشئون التشريعية.