بالفيديو.. لحظة دخول الأساقفة الجدد إلى الكنيسة لرسامتهم

نشر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي لها، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، للحظة دخول الأساقفة الجدد إلى الكنيسة استعدادا لرسامتهم.



وتمم البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية صباح اليوم الأحد، وخلال مراسم القداس الالهي، طقس ترقية الأنبا انطونيوس مرقس أسقف جنوب إفريقيا، لدرجة المطرانية وهى أعلى رتبة كنسية عقب درجة البابا البطريرك مباشرة.



وأشار في مستهل طقس الرسامة إلى أن نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس، له تاريخ قوي في الخدمة بإفريقيا يتجاوز الـ 53 عامًا، طبيبًا ثم راهبًا ثم أسقفًا.



وخدم "المطران الجديد" أسقفًا عامًا لشؤون الكرازة بأفريقيا، منذ سيامته عام 1976 بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث.



كما قام البابا تواضروس الثاني بسيامة 4 من رهبان الكنيسة كأساقفة، وهم الأنبا متاؤس أسقف ورئيس لدير القديسة مريم العذراء بجبل أخميم، الأنبا ثاؤفيلوس أسقفا على إيبارشية منفلوط، والأنبا ايلاريون أسقفًا على البحر الأحمر، الأنبا بولس أسقفًا على إيبارشية جديدة في كندا ( شق كندا – اتوا ومنتريال).