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الأحد 09/يونيو/2019 - 03:05 م

إيران تكشف النقاب عن نظام صاروخي للدفاع الجوي محلي الصنع

إيران تكشف النقاب
منار أحمد
dostor.org/2658864

عرض جيش طهران نظام صاروخي محلي أصلي جديد للدفاع الجوي، قادر على تعقب وإسقاط ستة أهداف في نفس الوقت، تم طرح السلاح وسط توترات متنامية حول الخليج العربي.

كشفت إيران النقاب عن نظام صواريخ الدفاع الجوي الجديد المصمم محليا خورداد 15 اليوم الأحد. وقال وزير الدفاع البريجادير جنرال أمير حاتمي إن بإمكانه إسقاط طائرات العدو ومقاتلة الطائرات بلا طيار على مسافة 120 كيلومترًا، وهو مزود بصواريخ طويلة المدى من طراز صياد 3.

يمكن للنظام أيضًا تتبع "أهداف التخفي"، حيث يتم اعتراضها على بعد 45 كم. عموما، يمكن للسلاح تدمير ستة أهداف في وقت واحد، وفقا لمسئولين عسكريين.

في السنوات الأخيرة، كانت إيران تسعى إلى بناء أسلحتها الخاصة وتصبح أقل اعتمادًا على الموردين الأجانب، في فبراير، نجحت البلاد في اختبار صاروخ كروز طويل المدى من منطقة حويزة، قادر على تدمير الأهداف على مدى أكثر من 1350 كم. في نفس الشهر، أطلقت غواصة طهران من طراز غدير من الدرجة الأولى صاروخ كروز مضاد للسفن لأول مرة.

وقد تم إطلاق نظام الدفاع الجوي الجديد وسط توترات متنامية مع واشنطن. وكانت الولايات المتحدة قد نشرت مجموعة ضربات حاملة طائرات في الخليج الفارسي الشهر الماضي، وأعلنت عن خطط لإرسال قوات إضافية إلى العراق، على الحدود مع إيران.

وفي الوقت نفسه، جدد المسئولون في طهران تعهداتهم بالانتقام من القوات الأمريكية في المنطقة في حال تعرضهم للهجوم.

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