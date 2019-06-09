محمد فودة يكتب: قلعة صناعة الكتان.. على "كف عفريت"

حينما تتحول الأحلام إلى كوابيس.. وحينما تصبح صحة المواطنين وراحتهم النفسية تحت رحمة بعض أصحاب النفوس المريضة، الذين هم فى حقيقة الأمر مجرد آلات تحسب الأشياء باعتبارات المكسب والخسارة فقط، دون مراعاة البعد الاجتماعي، فإن الأمر يحتاج إلى وقفة.



يحتاج الأمر إلى وقفة حازمة وحاسمة مع كل من تسول له نفسه أن يترك حياة الأبرياء عرضة للخطر وإزهاق الأرواح في أي لحظة بلا ذنب وبلا سبب، سوى أنهم يعيشون في مكان غير آدمي، مع ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من يهمل أو يقصر في أداء عمله، طالما يتعلق الأمر بصحة الناس وحماية أرواحهم.



أقول ذلك وأنا كلي أسى وأسف على مشروع كنت قد ساهمت في أن يرى النور؛ ولكن للأسف الشديد فإن يد الإهمال طالته فتوقف ولم يكتمل وهو فى مراحله الأولى. ليس هذا وحسب؛ بل أنه تحول من حلم جميل إلى مصدر قلق للأهالي، ومثير للفزع والرعب من اقتراب شبح الموت، الذي أصبح يهدد أطفالهم في أي لحظة وفي كل وقت.



المشروع هو مشروع الصرف الصحي الذي انتظره أهالي قرية شبرا ملس بمحافظة الغربية، وهي واحدة من أكبر قرى المحافظة، وتشتهر بصناعة الكتان وتصديره إلى الخارج، فأصبحت تحمل اسم "قلعة صناعة الكتان".



هذا المشروع انتظره أهالي القرية على مدى أكثر من 30 عاما، كانوا طوال هذه السنوات الصعبة يسمعون وعودا انتخابية من كل مرشح بانتخابات مجلس الشعب، دون أن يرى الناس شيئا ملموسا على أرض الواقع، فالمسألة لا تعدو كونها تأشيرات وهمية ومجرد حبر على ورق.



ظل الوضع على هذا النحو، إلى أن طلب مني أهل القرية الذين تربطني بالكثير منهم صداقة وأخوة، التدخل لإيجاد حل لتلك المشكلة.



ووفقني الله -عز وجل- في عام 2014 إلى أن أحصل على موافقة صريحة لتوصيل شبكة صرف صحي لهذه القرية، وبالفعل تحول الحلم إلى حقيقة عام 2015، وتم تخصيص الأرض المطلوبة للمشروع، ووضع الرسومات الهندسية اللازمة، والانتهاء من كافة الإجراءات.



وفي 2018، بدأ بالفعل العمل في المشروع، وانتشرت المعدات بعدة مناطق في القرية. وبعد فترة وجيزة توقف التنفيذ وكأن اهالى القرية مكتوب عليهم الشقاء، إذ تركت الشركة المنفذة القرية بعد أن حفرت العديد من الفتحات بأماكن متفرقة، ومن سوء الحظ تحولت هذه الفتحات إلى مصدر قلق، إذ أصبح الأطفال عرضة للسقوط فيها بأي لحظة.



وهكذا؛ انقلب الحال.. فتحول الحلم هذه المرة إلى كابوس، وعرف الأهالي سبب توقف تنفيذ المشروع، وجاءت المفاجأة بأن الشركة التي بدأت التنفيذ ليست الأساسية، إنما هي شركة تعمل من الباطن.



ونظرا لأن الشركة التي تعمل من الباطن لم تحصل على كافة مستحقاتها المالية، قررت على الفور عدم استكمال العمل في المشروع، وكأن لسان حالها يقول "خسارة قريبة أفضل من مكسب بعيد".



وهكذا؛ أضحت حياة الناس لعبة في يد الشركات المكلفة بتنفيذ المشروع. فإذا كانت الشركة التي تعمل من الباطن لها مبرراتها ولها أسبابها فهي لم تحصل على مستحقاتها عن الفترة التي نفذت فيها بالفعل جزء من الحفر. فمن المؤكد في هذه الحالة أن تكون الشركة الأساسية المكلفة بتنفيذ المشروع لها نفس المبررات، فهي بالطبع لم تحصل أيضا على مستحقاتها من هيئة الصرف الصحي، وبالتالي تعثرت في السداد لشركة "الباطن"، ضاربة عرض الحائط بصحة الناس، بعد ارتكاب هذه الحماقة.

لذا فإننى اخاطب معالى وزير الاسكان والسيد رئيس هيئة الصرف الصحى متسائلاً : هل يصح أن يعيش اهالى هذه القرية على بركة من مياه الصرف الصحى ونحن نعيش فى القرن الواحد والعشرين!