القاهرة : الأحد 09 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:26 م

السادات الجديدة: إنشاء أكبر مجمع تجاري على مساحة 80 فدانًا
11:56 م

أسرة نجيب سرور: الحالة الصحية لنجل الشاعر لا تسمح بمجيئه مصر
09:13 م

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني
05:16 م

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"
04:04 م

200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

محافظات
الأحد 09/يونيو/2019 - 03:05 م

محمد فودة يكتب: قلعة صناعة الكتان.. على "كف عفريت"

محمد فودة يكتب: قلعة
dostor.org/2658862

حينما تتحول الأحلام إلى كوابيس.. وحينما تصبح صحة المواطنين وراحتهم النفسية تحت رحمة بعض أصحاب النفوس المريضة، الذين هم فى حقيقة الأمر مجرد آلات تحسب الأشياء باعتبارات المكسب والخسارة فقط، دون مراعاة البعد الاجتماعي، فإن الأمر يحتاج إلى وقفة.

يحتاج الأمر إلى وقفة حازمة وحاسمة مع كل من تسول له نفسه أن يترك حياة الأبرياء عرضة للخطر وإزهاق الأرواح في أي لحظة بلا ذنب وبلا سبب، سوى أنهم يعيشون في مكان غير آدمي، مع ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من يهمل أو يقصر في أداء عمله، طالما يتعلق الأمر بصحة الناس وحماية أرواحهم.

أقول ذلك وأنا كلي أسى وأسف على مشروع كنت قد ساهمت في أن يرى النور؛ ولكن للأسف الشديد فإن يد الإهمال طالته فتوقف ولم يكتمل وهو فى مراحله الأولى. ليس هذا وحسب؛ بل أنه تحول من حلم جميل إلى مصدر قلق للأهالي، ومثير للفزع والرعب من اقتراب شبح الموت، الذي أصبح يهدد أطفالهم في أي لحظة وفي كل وقت.

المشروع هو مشروع الصرف الصحي الذي انتظره أهالي قرية شبرا ملس بمحافظة الغربية، وهي واحدة من أكبر قرى المحافظة، وتشتهر بصناعة الكتان وتصديره إلى الخارج، فأصبحت تحمل اسم "قلعة صناعة الكتان".

هذا المشروع انتظره أهالي القرية على مدى أكثر من 30 عاما، كانوا طوال هذه السنوات الصعبة يسمعون وعودا انتخابية من كل مرشح بانتخابات مجلس الشعب، دون أن يرى الناس شيئا ملموسا على أرض الواقع، فالمسألة لا تعدو كونها تأشيرات وهمية ومجرد حبر على ورق.

ظل الوضع على هذا النحو، إلى أن طلب مني أهل القرية الذين تربطني بالكثير منهم صداقة وأخوة، التدخل لإيجاد حل لتلك المشكلة.

ووفقني الله -عز وجل- في عام 2014 إلى أن أحصل على موافقة صريحة لتوصيل شبكة صرف صحي لهذه القرية، وبالفعل تحول الحلم إلى حقيقة عام 2015، وتم تخصيص الأرض المطلوبة للمشروع، ووضع الرسومات الهندسية اللازمة، والانتهاء من كافة الإجراءات.

وفي 2018، بدأ بالفعل العمل في المشروع، وانتشرت المعدات بعدة مناطق في القرية. وبعد فترة وجيزة توقف التنفيذ وكأن اهالى القرية مكتوب عليهم الشقاء، إذ تركت الشركة المنفذة القرية بعد أن حفرت العديد من الفتحات بأماكن متفرقة، ومن سوء الحظ تحولت هذه الفتحات إلى مصدر قلق، إذ أصبح الأطفال عرضة للسقوط فيها بأي لحظة.

وهكذا؛ انقلب الحال.. فتحول الحلم هذه المرة إلى كابوس، وعرف الأهالي سبب توقف تنفيذ المشروع، وجاءت المفاجأة بأن الشركة التي بدأت التنفيذ ليست الأساسية، إنما هي شركة تعمل من الباطن.

ونظرا لأن الشركة التي تعمل من الباطن لم تحصل على كافة مستحقاتها المالية، قررت على الفور عدم استكمال العمل في المشروع، وكأن لسان حالها يقول "خسارة قريبة أفضل من مكسب بعيد".

وهكذا؛ أضحت حياة الناس لعبة في يد الشركات المكلفة بتنفيذ المشروع. فإذا كانت الشركة التي تعمل من الباطن لها مبرراتها ولها أسبابها فهي لم تحصل على مستحقاتها عن الفترة التي نفذت فيها بالفعل جزء من الحفر. فمن المؤكد في هذه الحالة أن تكون الشركة الأساسية المكلفة بتنفيذ المشروع لها نفس المبررات، فهي بالطبع لم تحصل أيضا على مستحقاتها من هيئة الصرف الصحي، وبالتالي تعثرت في السداد لشركة "الباطن"، ضاربة عرض الحائط بصحة الناس، بعد ارتكاب هذه الحماقة.
لذا فإننى اخاطب معالى وزير الاسكان والسيد رئيس هيئة الصرف الصحى متسائلاً : هل يصح أن يعيش اهالى هذه القرية على بركة من مياه الصرف الصحى ونحن نعيش فى القرن الواحد والعشرين!

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

منذ أقل من شهر

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»

منذ أقل من شهرين

في تحرير سيناء.. كيف استقبل المصريون خبر التحرير الكامل

منذ أقل من شهرين

والدة الشهيد مصطفى بدوي تدلي بصوتها في كفرالشيخ

منذ 3 شهر

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية

منذ 3 شهر

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

الآن

ليلة الامتحان.. أبرز الأسئلة المتوقعة في الإحصاء لطلاب الثانوية

بابا الفاتيكان: جولاتي العالمية "عقاب"

إعلامي الوزراء يرصد تغير تعامل الإعلام الأجنبي مع الاقتصاد المصري (إنفوجراف)

"تسبب في وفاة محمد نجم".. اتهامات وأزمات تلاحق "شيخ الحارة"

ads
الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

وضعها خطير.. أخر تطورات الحالة الصحية لهيفاء وهبي

"تسبب في وفاة محمد نجم".. اتهامات وأزمات تلاحق "شيخ الحارة"

الننى ينضم للفراعنة.. وغموض بموقف صلاح

ألبومات الصور

بالفيديو.. تشييع جثمان قسمت رشدي أباظة وغياب تام لنجوم الفن

رفع 36 طن أتربة ومخلفات بمحيط استاد وكورنيش الإسكندرية

الإسكندراني: حملات يومية لرفع الإشغالات من مدينة مطروح

سندوتشاتك معاك وزمزميتك في إيدك.. أهالي طلاب الثانوية ووصايا بين الامتحانين

رياضة

السويس جاهزة لاستقبال "العرس الأفريقي" الكروي المرتقب

خطأ على كأس فرنسا المفتوحة يكشف عن بطلة أسترالية أخرى

جريزمان يلمح لقرب إنضمامه إلى برشلونة

نجم الساعة

رئيس مدينة الفشن ببني سويف يقود حملة لإزالة التعديات والإشغالات

الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

وضعها خطير.. أخر تطورات الحالة الصحية لهيفاء وهبي

"تسبب في وفاة محمد نجم".. اتهامات وأزمات تلاحق "شيخ الحارة"

الننى ينضم للفراعنة.. وغموض بموقف صلاح

الرئيس نيوز

مع اقتراب مناقشة قانون العمل.. "القيادات العمالية" تضع قائمة من الملاحظات

وسط نفي رسمي.. استجابة متباينة للعصيان المدني في السودان (صور)

عبد العال: أطراف بالسلطة التنفيذية تسعى للوقيعة بين الحكومة والبرلمان

وزير الإسكان: "أدرك كل مشاكل الصرف الصحي وربنا هيحاسبنا على كل شيء"

رئيس النواب لبكري: "لا تضيع وقتك في قراءة تقارير هيومن رايتس ووتش"

كشكول

لأول مرة.. 4 برامج جديدة بآداب قناة السويس

"البربري" مديرًا تنفيذيًا لمركز القياس والتقويم بالزقازيق

"س و ج".. ننشر مراجعة الاقتصاد للثانوية العامة

جامعة عين شمس تستضيف الدورة السابعة لمؤتمر التنمية الثقافية للعالم

"الأمير" يتفقد امتحانات الاقتصاد المنزلي بطنطا

الأمصار

الأحزاب الجزائرية ترحب بدعوة الرئيس المؤقت للحوار الوطني

الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة غرب البلاد

روسيا تستعد لتسليم أندونيسيا مقاتلات "سو-35"

الـ20 تُبدي قلقها إزاء مخاطر النزاع التجاري بين أمريكا والصين

صحف عالمية: زوجة محمد صلاح وراء نجاحه

مرايا الابداع

لم أسر مع سحابة

مثل شجرة عارية

منوعات

دراسة تنصح بقياس الوزن يوميا للحفاظ على الرشاقة

ما هي الأمراض التي تصيب الإنسان في متوسط العمر؟

حسناء نهائي أبطال أوروبا تكشف "سر" اقتحام الملعب

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

مواد طبيعية لعلاج آلام الظهر من بينها زيت الزيتون والثوم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎