علامات ومراحل البلوغ لدى الأنثى

مرحلة البلوغ عند الأنثى هي من أهم المراحل التي تمر بها أي فتاة، ويبدأ معها مرحلة النضج والمراهقة التي تعتبر من أخطر ما تمر به الأنثى، وأيضا تبدأ معها التغيرات الهرمونية في التغيير وتحفيز منطقة الهيبوثالامس في الدماغ التي تحفز الغدة النخامية والغدد الأخرى، بالإضافة إلى ازدياد هرمون الاستروجين لدى الفتاة أي هرمون الأنوثة، ويقابله هرمون التيستيرستيرون عند الذكور.



وتبدأ هذه المرحلة قبل عام من ظهور التغيرات الهرمونية التي تبدأ تظهر عليا، ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن هذه المرحلة تختلف باختلاف الجنس، حيث تبدأ في سن مبكرة عند الإناث، في حين تتأخر عامين عند الذكور، ومن خلال هذه السطور سنعرفك علامات البلوغ عند الأنثى:



علامات البلوغ لدى الأنثى

- أهم علامة، هي الدورة الشهرية التي تتراوح أيامها من ٣_١٠ أيام ومن أعراضها، الآلام أسفل الظهر والبطن مع ظهور إفرازات مهبلية نتيجة نشاط هرمون الاستروجين الذي يساعد على نمو الرحم والمهبل والفرج، وبالتالي يؤدي كل ذلك إلى تقلب المزاج.

- ومن العلامات أيضا بروز الثدي، حيث تتكتل الدهون في منطقة الثديين، ويبدأ جسم الفتاة بالتغيير ويبدأ شعر الجسم في الظهور في أغلب مناطق الجسم، ويبدأ جسم الفتاة بالبروز ويأخذ مظهر الأنثى.

- يبدأ حب الشباب في الظهور وذلك نتيجة تغييرات الهرمونات وظهور الرؤوس السوداء.

- يبدأ الجسم في النمو أكثر فتزداد القامة لبضعة سنتيمترات ويبدأ الصوت في النعومة.

- وتباعا تبدأ باقي العلامات الأخري الداخلية كاتساع عظام الحوض، حتى تتمكّن من الحمل والإنجاب.



مراحل البلوغ عند الأنثى

- أولى مرحلة البلوغ، تبدأ في العمر ما بين سن 8-11 سنة، حيث يبدأ الجسم بإفراز الهرمونات، كما يكبر حجم المبايض، ولا يكون النمو الخارجي ملحوظًا.



- أما العمر من 8-14 سنة تظهر العلامات المرئية الأولى، فيبرز الثدي، ثمّ تنمو براعم الثدي، وتبرز الحلمة للخارج، وتزداد المنطقة الداكنة حول حلمة الثدي، كما يظهر شعر العانة، ويكون خفيف مستدير، أو خشن مجعّد، ويزداد الطول والوزن.



- ما بين سن 9-15 عامًا، يستمر النهدان بالنمو، بالإضافة لزيادة كثافة شعر العانة، كما يبدأ الجسم بإفراز إفرازات مهبلية بيضاء، ويبدأ نزول الطمث لدى بعضهنّ.



- ما بين 10-16 عامًا تحدث زيادة في بروز الحلمتين للخارج، وزيادة دكانة لون المنطقة المحيطة بها، كما يبدأ شعر العانة بأخذ الشكل المثلثي، بالإضافة لبدء نزول الدورة الشهرية، ويبدأ التبويض بشكلٍ غير منتظم.



- ما بين سن 12-19 عامًا تكتمل لدى الفتاة كافة التغيرات الجسدية والنفسة، بحيث يكتمل نموّ الثدي، وينتظم التبويض، كما يكتمل نموّ شعر العانة.