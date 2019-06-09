جريزمان يلمح لقرب إنضمامه إلى برشلونة

منح النجم الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم نادى أتلتيكو مدريد الإسباني، إشارة جديدة إلى وجهته المقبلة، بعد إعلانه الرحيل رسميا، عن صفوف الروخى بلانكوس، بعد 5 سنوات قضاها مع الفريق.



وقال جريزمان فى تصريحات جديدة لقناة "تيلى فوت" الفرنسية: "أعرف إلى أين أنا ذاهب، وسأقدم كل التضحيات، من أجل الوصول إلى هذا المكان الذى سألعب فيه بالموسم المقبل، أطالب بالمزيد من الصبر، وسأكون مسرورا بمجرد الإعلان عن هذا الأمر".



من جانبها علقت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية على حديث النجم الفرنسي قائلة: "التضحيات التى أشار إليها جريزمان، تدل على أن وجهته ستكون إلى نادى برشلونة وليس باريس سان جيرمان الفرنسي، لأنه فى العام الماضى اتفق مع إدارة البارسا، قبل أن يخرج بفيلم القرار الذى أهان فيه النادى الكتالونى بتغيير قراره".



أضافت الصحيفة أن نجم الروخى بلانكوس سوف يضحى بجزء كبير من راتبه من أجل اللعب مع البارسا فى المواسم المقبل، إذ سيتقاضى 16 مليون يورو مع برشلونة، بينما يحصد 23 مليون يورو مع أتلتيكو مدريد.





وينتظر جريزمان حتى الأول من شهر يوليو المقبل، لتحديد ناديه الجديد، لأنه وقتها سوف ينخفض قيمة الشرط الجزائى فى عقده من 200 إلى 120 مليون يورو.