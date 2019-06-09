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الأحد 09/يونيو/2019 - 03:01 م

البرلمان يرجأ الموافقة النهائية على قانون المحكمة الدستورية العليا

البرلمان يرجأ الموافقة
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
dostor.org/2658853

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، في مجموعة، وتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة.

وقرر رئيس البرلمان بإرجاء الموافقة النهائية على القانون ليوم الثلاثاء القادم، لأنه يتطلب موافقة ثلثي المجلس، طالبا من الأعضاء بضرورة الحضور.

وجاء نص التعديل كالآتي:
يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الخامسة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النص الآتى:
يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.

وتنص المادة الثانية على أن ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

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