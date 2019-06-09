الكنيسة تطلق عظة البابا عن الأسقفية على "ساوند كلاود"

أعلن القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن إطلاق العظة الأحدث للبابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عبر تطبيق "ساوند كلاود".



وكان المركز الإعلامي للكنيسة برئاسة "حليم" قد أطلق خدمة جديدة لنشر عظات البابا تواضروس عبر تطبيقات السوشيال الميديا المختلفة من صوتيات ومرئيات.



وجاءت العظة من قداس رسامة الأساقفة الذي ترأسه البابا تواضروس صباح اليوم الأحد بدير الأنبا بيشوي.



وتمم البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية صباح اليوم الأحد، وخلال مراسم القداس الإلهي، طقس ترقية الأنبا انطونيوس مرقس اسقف جنوب إفريقيا، لدرجة المطرانية وهي اعلى رتبة كنسية عقب درجة البابا البطريرك مباشرة.



وأشار قداسة البابا في مستهل طقس الرسامة إلى أن نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس، له تاريخ قوي في الخدمة بإفريقيا يتجاوز الـ 53 عامًا، طبيبًا ثم راهبًا ثم أسقفًا.



وخدم "المطران الجديد" أسقفًا عامًا لشؤون الكرازة بأفريقيا، منذ سيامته عام 1976 بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث.



كما قام البابا تواضروس الثاني بسيامة 4 من رهبان الكنيسة كأساقفة بها، وهم الأنبا متاؤس أسقف ورئيس لدير القديسة مريم العذراء بجبل أخميم، والأنبا ثاؤفيلوس أسقفا على إيبارشية منفلوط، والأنبا ايلاريون أسقفًا على البحر الأحمر، والأنبا بولس أسقفًا على إيبارشية جديدة في كندا ( شق كندا – اتوا ومنتريال).