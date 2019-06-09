"الدولي لألعاب القوى" يقرر تمديد فترة تعليق عضوية الاتحاد الروسي

صرح رون أندرسون، المسئول عن الشؤون الروسية في الاتحاد الدولي لألعاب القوى، بأن الاتحاد قرر إطالة أمد تعليق عضوية الاتحاد الرياضي الروسي في الاتحاد.



وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك " الروسية اليوم الأحد، أن هذه المسألة تمت مناقشتها خلال اجتماع الاتحاد الدولي لألعاب القوى في "موناكو" الذي عقد أمس السبت، واستمر يومين.



يشار إلى أن عضوية الاتحاد الرياضي الروسي في الاتحاد تم تعليقها عام 2015، بسبب مزاعم بأن مسئولين روس شاركوا في مخططات للتستر على انتهاكات المنشطات في الرياضة الروسية، مما أدى إلى عدم تمكن الرياضيين الروس من المنافسة على المستوى الدولي إلا بعلم محايد وبعد الحصول على إذن فردي.



وأقرت (موسكو ) بحدوث انتهاكات باستخدام المنشطات، ويجري التعامل معها، لكنها دحضت بشكل قاطع المزاعم بأن استخدام المواد المحظورة كان مدعومًا من جانب الدولة.