"المصريين فى الخارج" تستعد لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار

قالت إدارة الإفصاح بالبورصة، إن مجلس إدارة شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية، قرر البدء في إجراءات مزاولة نشاط صناديق الاستثمار، واعتماد الاسم الجديد للشركة.



وأضافت الشركة فى إفصاحها، أن مجلس الإدارة وافق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصول الشركة على ترخيص مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها والعرض على الجمعية غير العادية.



وأوضحت أن مجلس الإدارة وافق على اعتماد الاسم الجديد للشركة "أودن للاستثمارات المالية" والشعار الجديد واتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير اسم الشركة وشعارها.



يذكر أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 500.36 ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضيين، مقابل 2.24 مليون جنيه أرباح خلال نفس الربع من 2018.



وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري حيث سجلت 3.53 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 8.29 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2018.



وبشأن القوائم المستقلة، تراجع صافي ربح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت أرباحًا بلغت 93.41 ألف جنيه، مقابل 1.3 مليون جنيه أرباح خلال ذات الفترة من 2018.