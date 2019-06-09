محافظ القاهرة يؤكد أهمية التعاون الثقافي مع مقاطعة خنان الصينية

أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال، عمق العلاقات التي تجمع بين مصر والصين حكومة وشعبًا، والتي تعبر عنها اللقاءات المتكررة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس دولة الصين شي جين بينغ، مشيرا إلى أهمية وجود تعاون وتبادل ثقافي بين محافظة القاهرة ومقاطعة خنان في مجال الحفاظ على التراث، وتبادل الخبرات فيما بينهما؛ نظرًا لما يتمتع به البلدان من تراث عريق.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، قائد مقاطعة خنان الصينية سون شوجانج والوفد المرافق، الذي يزور القاهرة لمدة أربعة أيام، يلتقي خلالها بمديري الثقافة والزراعة بالقاهرة، كما يزور أهم المناطق السياحية بالقاهرة؛ للتعرف على الحضارة المصرية.



وأعرب المحافظ عن رغبته في أن يتم التعاون أيضا بين الجانب الصيني والغرفة التجارية بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التبادل التجاري، كذلك تعزيز التعاون الثقافي بين الجانبين في مجال المعارض الفنية والثقافية المختلفة، وذلك من خلال إقامة الورش الفنية والحرف البيئية للتقريب الثقافي والفني بين شعبي المدينتين.



وأضاف أن محافظة القاهرة ترغب في الاستفادة من الخبرات الكبيرة لدى مقاطعة خنان في مجال الزراعة؛ لبحث إمكانية تبادل الخبرات في مجال تسويق المشروعات، واستخدام الطرق الحديثة في الزراعة، مضيفًا أنه يمكن تنظيم برامج سياحية بين القاهرة وخنان.



وطالب المحافظ ببحث التعاون في إنشاء مدارس فنية زراعية وتدريب المتخصصين في المجال، وتوفير منح للدارسين والمدرسين؛ للتدريب على أحدث الأساليب، واقترح المحافظ البدء في إجراءات توقيع اتفاقية التآخي مع مقاطعة خنان في أقرب مدة، ليتم من خلالها تحقيق أعلى درجات التبادل والشراكة بين الجانبين.



من جهته، قال سون شوجانج قائد مقاطعة جنان إن القاهرة لها تاريخ عريق، معبرًا عن أمله في الاستفادة من خبرات محافظة القاهرة في مجال الحفاظ على التراث، مشيرًا إلى أن القاهرة تعد سوقاً جيدة للتعاون التجاري مع مقاطعة خنان، موجها الدعوة للمحافظة؛ للمشاركة في المعارض التي تقيمها المقاطعة بصفة مستمرة؛ لزيادة فرص التبادل والتعرف على أوجه التعاون فيما بينها.



وأشار إلى أن مقاطعة خنان تبلغ مساحتها 167 ألف كم مربع بوسط الصين، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة، وتعد مركزا سياسيا واقتصاديا وثقافيا في الصين لأكثر من 4 آلاف عام، وهي رائدة في مجال إنشاء الطرق.



وقام سون شوجانج بتقديم دعوة للمحافظ لزيارة مقاطعة خنان؛ للتعرف على الطبيعة على كافة المجالات التي يمكن التعاون بين المدينتين.



وقدم المحافظ- في ختام اللقاء- درع المحافظة للمسئول الصيني وهدايا تذكارية للوفد المرافق.