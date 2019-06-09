"عبد العال" يحيل 12 مشروع قانون للجان النوعية

شهدت الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، إحالة 12 مشروع قانون مُقدّمة من الحكومة وبعض النواب، إضافة إلى 3 اتفاقيات دولية، للجان النوعية المختصة.



وشملت قائمة مشروعات القوانين المُقدّمة من الحكومة، ما يتعلّق بتعديل بعض أحكام هيئات القطاع العام وشركاته، الذى أُحيل إلى لجنة الشئون الدستورية ومكتب اللجنة الاقتصادية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات إلى لجنة الشئون الدستورية ومكتب التضامن الاجتماعى، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة إلى لجنة الخطة والموازنة ومكتب الشئون الاقتصادية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد إلى لجنة الخطة والموازنة ومكتب الإدارة المحلية.



وأحال رئيس المجلس مشروع تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، إلى لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشؤون الدستورية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون إصدار المُنظمات النقابية العمالية ومشروع شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، إلى لجنة القوى العاملة ومكتب الشئون الدستورية، ومشروع تقرير الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المُخاطبين بالخدمة المدنية، والحافز الشهرى لفئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، إلى لجنة القوى العاملة ومكتب الخطة والموازنة.



ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الملكية الفكرية إلى لجنة الزراعة ومكتب التعليم والبحث العلمى، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية إلى لجنة التعليم والبحث العلمى.



أما مشروعات القوانين المقدمة من النواب، فشملت مشروع القانون المقدم من النائب محمد العقاد و60 آخرين بتعديل المادة 64 من قانون الاستثمار، ومشروع النائب ياسر عمر و60 آخرين بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، ومشروع النائب محمد العقاد و60 آخرين بتعديل المادة 8 من قانون صندوق مصر، الذى أُحيل إلى لجنة الشئون الاقتصادية.



كما أحال رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية باتفاق بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، بشأن إطار البرنامج الوطنى لمصر 2018-2022 الموقع بتاريخ 23 أبريل 2018، وقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة تفاهم فى مجال تسهيل الربط الإلكترونى وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، الموقعة فى القاهرة يتاريخ 13 أبريل 2016، وقرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب اتفاق الصندوق الائتمانى للتعاون الاقتصادى الكورى الأفريقى، الخاص بتقديم منحة لمصر بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكى، من أجل دراسة الجدوى وإعداد مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحى أبو رواش الخضراء، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.