القوائم المالية وراء استمرار إيقاف التعامل على أسهم "الشرق الأوسط لصناعة الزجاج"

واصلت إدارة البورصة، إيقاف التداول على أسهم شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، لعدم التزامها بإرسال القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.



وقالت البورصة، إن قرار الإيقاف جاء طبقا لأحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.



وأكدت أن المادة 64 تتضمن إيقاف التعامل على الأوراق المالية المقيدة بعد مضى 45 يومًا كحد أقصى من تاريخ نهاية المهلة المحددة لإرسال القوائم المالية.



يذكر أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 2.18 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، مقابل خسائر بلغت 19.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.



وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 521.5 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 317.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.