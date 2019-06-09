التحقيق في إصابة سيدة على يد زوجها أثناء عبثه بسلاح ناري بالإسكندرية

أمرت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول إصابة ربة منزل بطلق ناري أثناء قيام زوجها بالعبث بسلاح شقيقه، والتحفظ على السلاح الناري لمعرفة إن كان مرخصًا من عدمه، وسؤال الزوجة المصابة عن الواقعة.



تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، يفيد بورود بلاغ من مستشفى المركز الطبي بسموحة، بوصول "ف.إ.أ.ع"، 29 سنة، ربة منزل، مصابة بطلق ناري بمنطقة "الإليه اليمنى".



انتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثان الرمل، إلى المستشفى المشار إليه، وبسؤال المصابة، اتهمت زوجها بإحداث إصابتها أثناء قيامه بالعبث بسلاح ناري "فرد خرطوش" أثناء تواجده بمسكن والده بمنطقة الرابعة الناصرية.



وبمواجهة زوجها "م.أ.م.أ"، 32 سنة، محاسب، قرر بصحة الواقعة، وقيامه بإحداث إصابة زوجته دون قصد خلال ممازحتها والعبث بسلاح ناري "فرد خرطوش" خاص بشقيقه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.