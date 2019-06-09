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الأحد 09/يونيو/2019 - 02:49 م

رئيس المكسيك يدعو ترامب إلى تطوير الصداقة بين البلدين

رئيس المكسيك يدعو
dostor.org/2658822

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، واقترح عليه تطوير علاقات ودية بين البلدين مؤكدا استعداده للحوار.

وقال الرئيس المكسيكي على تويتر: "قلت لترامب في اتصال هاتفي، أني سأبلغه حين أصل إلى تيخوانا أنني لا أهدده بقبضتي بل ألوّح له بيد مبسوطة، وأؤكد من جديد استعدادنا للصداقة والحوار والتعاون من أجل مصلحة شعوبنا".

ويتوقع أن يتحدث لوبيز أوبرادور، في وقت لاحق اليوم، أمام تجمع حاشد في مدينة تيخوانا الحدودية الواقعة إلى الجنوب مباشرة من مدينة سان دييغو الأمريكية.

وأتت تصريحات الرئيس المكسيكي بعد يوم من التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حال دون فرض رسوم جمركية على السلع المكسيكية كان ترامب هدد بها ما لم تتصد المكسيك للهجرة غير الشرعية.

وكان ترامب أعلن، يوم أمس أنه توصل إلى اتفاق مع المكسيك بشأن الهجرة، كما تم تعليق فرض رسوم جمركية إضافية عليها.

ووفقا لترامب، فقد التزمت المكسيك بموجب الاتفاق بنشر الحرس الوطني في جميع أنحاء البلاد وعلى حدودها الجنوبية لمكافحة تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وفقا للإعلان المشترك.

كما تعهدت باتخاذ "خطوات غير مسبوقة" للحد من الهجرة غير الشرعية، لكنها قالت أيضا إنها تريد حلا طويل الأمد يشمل التنمية الاقتصادية.

ويعتمد الاقتصاد المكسيكي بدرجة كبيرة على الصادرات للولايات المتحدة، وقد تعرض للانكماش في الربع الأول وكان سيتلقى ضربة قوية لو تم فرض رسوم جمركية أمريكية إضافية على صادراته.

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