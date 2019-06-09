4 قتلى بتبادل إطلاق نار بين أنصار حزبين متنافسين في الهند

أكدت الشرطة الهندية مقتل 3 من مؤيدي الحزب اليميني الحاكم "بهاراتيا جاناتا"، وأحد أنصار حزب محلي، بتبادل لإطلاق النار في ولاية البنغال الغربية.



وصرح مسئول في الشرطة لوكالة "فرانس برس" بأن 3 من القتلى هم عمال ينتمون إلى حزب "بهاراتيا جاناتا"، والرابع من مؤيدي "حزب مؤتمر ترينامول" لعموم الهند.



وأضافت الشرطة أن 18 شخصا آخرين على الأقل جرحوا في المواجهات التي اندلعت، يوم السبت، في الولاية الواقعة شرقي الهند، وتشهد توترا منذ أن أطلق حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، العام الماضي، حملته للانتخابات التشريعية.



وقال القيادي في "حزب الشعب" الهندي، موكول روي، في تغريدة على "تويتر"، إن العمال الثلاثة "قتلوا بالرصاص" في ساندشخالي في البنغال الغربية.



يذكر أن الحزبين يتبادلان باستمرار الاتهامات بالقتل والترهيب والفساد، وقال الأمين العام لحزب "بهاراتيا جاناتا" في الولاية، سايانتان باسو، إن الصدامات الأخيرة وقعت عندما حاول ناشطون من حزب مودي رفع أعلام وتوزيع ملصقات إعلانية في المدينة.



وفي الجانب المقابل، أكد المسئول المحلي في "حزب ترينامول" أن "ناشطين من بهاراتيا جاناتا قتلوا أحد ناشطي" حزبه.