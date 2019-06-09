الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: تصريحات فريدمان الأخيرة "إعلان حرب"

قال رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن تصريحات ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، لأحقية الاحتلال ضم أراضي من الضفة الغربية المحتلة لسيادته، يعد إعلان حرب وعدوانا أمريكيا ضد الفلسطينيين.



وأضاف، في تصريحات لصحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية، أن الحديث عن الأمر يعني السعي لتهويد الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن تصريحات فريدمان تأتي في إطار "صفقة القرن".



و زعم فريدمان أن لتل أبيب الحق في ضم أراض من الضفة الغربية لسيادتها، قائلًا: "من حق إسرائيل أن تضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية إليها، وليس كل الأراضي".



ورفض فريدمان، خلال حواره مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن يوضح كيف سيكون الرد الأمريكي حال تنفيذ بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال، وعده بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة لسيادة إسرائيل.



وقال إن الإدارة الأمريكية لن تنشر خطتها بشأن السلام "صفقة القرن" في حال كانت ستشكل ضررًا أكبر من النفع لالمرجو منها، موضحًا أنه يتم التنسيق بشأن الخطة مع عدة دول، من بينها الأردن، لتجنب أي رد فعل عنيف ضدها.