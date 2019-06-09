البورصة تربح 5.8 مليار جنيه بعد انتهاء عطلة عيد الفطر

دفعت المشتريات الاستباقية للمستثمرين الأفراد، المصريين والعرب، أسهم ومؤشرات البورصة لصعود جماعى لدى إغلاق أول تداولات البورصة، اليوم الأحد، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.



وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 5.8 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 750.9 مليار.



وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفعت بنحو جماعى، حيث صعد المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 9. 0%، بما يعادل 123 نقطة، ليغلق عند مستوى 13911 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 64. 0%، بما يعادل 3.85 نقطة، ليغلق عند مستوى 601 نقطة، وسط تداولات معقولة بلغت قيمتها نحو 384.4 مليون جنيه، بالتعامل على نحو 96.7 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 16.09 ألف صفقة شراء وبيع.