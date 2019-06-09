غدًا.. "الهضبة" يحيي حفلًا غنائيًا في السعودية

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخم، غدًا الإثنين، بالمملكة العربية السعودية، ضمن حفلات موسم صيف جدة وسط حضور كبير من محبيه ومتابعيه.



ويقدم الهضبة خلال الحفل باقة مميزة من اجمل أغانية منها: "يتعلموا، راجعين،وياك، ده لو اتساب، الليلة، ليلي نهاري" وغيرها من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور.



يذكر أن عمرو دياب تصدر تريند المشاهدات على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، بعد طرح إعلانه الجديد لصالح إحدى شركات الاتصالات، تحت عنوان "جمع حبايبك".



وشارك خلال الإعلان شخصيات حقيقية من أقارب وأصدقاء الهضبة في بورسعيد والشرقية، بالإضافة إلى نخبة من النجوم، في مقدمتهم دينا الشربيني، عزت أبوعوف، حسن الشافعي، أشرف عبدالباقي، منة شلبي، أحمد فهمي، سوسن بدر، غادة عادل، وأحمد مالك، ريهام عبدالغفور.