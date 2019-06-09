"الديب": الإجازات وراء ارتفاع أسعار الخضروات في الأسواق

قفزت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المحلية بنسبة ترواحت مابين 20% إلى 30%، بعد انتهاء إجازات عيد الفطر المبارك، نتيجة قلة المعروض وحصول تجار الجملة على إجازات، فضلا عن زيادة حلقات التداول من أسواق الجملة إلى التجزئة وصولا للمستهلك، الأمر الذي أدى إلى زيادة الأسعار بشكل تدريجي.



وتراوحت أسعار الطماطم ما بين 5 جنيهات إلى 6 جنيهات للكيلو، والخيار إلى 5 جنيهات، والكنتالوب بسعر 8 جنيهات، والبطيخ يترواح مابين 20 جنيها إلى 40 جنيها للبيطخة الواحدة، والموز بسعر 10 جنيهات و12 جنيها للكيلو.



وأرجعت سعاد الديب رئيس الجمعية الإعلامية للتنمية وحماية المستهلك وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، ارتفاع الأسعار لحصول التجار على إجازات، الأمر الذي أدى إلى قلة المعروض من الخضر والفاكهة في الأسواق المحلية وأسواق التجزئة.



وأوضحت أن آليات السوق الحر تحكمها سياسات العرض والطلب، فضلًا عن تعدد مراحل التداول من تجار الجملة إلى تجار التجزئة وصولًا إلى المستهلك مما يرفع الأسعار.



وقالت، إن الأجهزة الرقابية بالجهات المختصة تحاسب على عدم تدوين الأسعار على السلع الغذائية طبقًا للقرار رقم 330 لسنة 2017 تواريخ الإنتاج والصلاحية.