رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجنة فتيات المنطقة السادسة بمدينة نصر

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأحد، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي فتيات.



وزار رئيس جامعة الأزهر معهد فتيات المنطقة السادسة بمدينة نصر، حيث تفقد لجان امتحانات القسم الأدبي فتيات في مادة القرآن الكريم والحديث.



وأكد ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة لامتحان الثانوية الأزهرية المعلنة، بالنسبة للطالبات والمشرفين والمراقبين، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة.



ونبه رئيس جامعة الأزهر، خلال جولته باللجان على أهمية تهيئة المناخ الملائم للطالبات لمساعدتهن على أداء امتحانهن في سهولة ويسر، موجها المشرفين والمراقبين بمعاملة الطالبات معاملة حسنة وتوفير كل ما يلزم حتى يتحقق لهن الراحة الكاملة داخل اللجان.



ووجه فضيلته الطالبات بضرورة الابتعاد عن الغش، مؤكدا أن طلاب وطالبات الأزهر قدوة ونموذج يتطلع إليه جميع شباب الوطن، وطالبهن بالجد والاجتهاد والتفوق.



واطمأن رئيس جامعة الأزهر من خلال سؤال الطالبات عن المشاكل أو العقبات التي تواجههن خلال أدائهن الامتحان، مشجعًا لهن بقوله: "جامعة الأزهر في انتظاركن في أبهى صورها"، متمنيا لهن التوفيق والنجاح والتفوق.



وفي نهاية زيارته للمعهد قام رئيس جامعة الأزهر بالتأكد من كفاءة أجهزة الإنذار وكشف كافة وسائل الغش داخل لجان الثانوية الأزهرية، إضافة لتواجد فريق طبي بمقر لجان الامتحانات.



رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الشيخ عبد الحميد عبد الفتاح السنباطى، رئيس لجنة فتيات المنطقة السادسة بمدينة نصر.



يشار إلى أن امتحانات الثانوية الأزهرية تستمر حتى 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154.954 طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103.067 طالب في القسم الأدبي، و51.887 طالب في القسم العلمي، إضافة إلى 155 طالبا بمعهد العلوم الإسلامية.