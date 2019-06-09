زامورانو: على تشيلي أن تكون نجمة كوبا أمريكا

أكد نجم منتخب تشيلي السابق إيفان زامورانو أن "لا ورخا" يواجه تحدي الدفاع عن لقب كوبا أمريكا في النسخة التي ستنطلق بالبرازيل في 14 يونيو الجاري.



وعقب مشاركته في مباراة اعتزال المكسيكي رافاييل ماركيز السبت في مدينة جوادالاخارا، قال زامورانو: "إن مواصلة التأكيد على كل الإنجازات التي حققها منتخب تشيلي في كوبا أمريكا يمثل تحديا، هناك فرق مستعدة بشكل جيد، لكن تشيلي يجب أن تكون النجمة".



وأعرب زامورانو عن ثقته في أن ما يطلق عليه "الجيل الذهبي" لكرة القدم التشيلية سيستعيد في هذه البطولة الدافع للعودة للمونديال بعدما عجز "لا روخا" عن التأهل لكأس العالم في روسيا 2018.



وقال لاعب ريال مدريد وإشبيلية سابقا: "إنني واثق من أننا سنقدم مشاركة جيدة ستمنحنا دفعة وأمل في التصفيات كي نقدم أداء أفضل، ونتمكن من التأهل للمونديال. لا يمكن لتشيلي أن تغيب عن نسخة أخرى من كأس العالم، لذلك يجب الكفاح من أجل كل شيء".



واعتبر زامورانو أن هناك لاعبين من الذين توجوا بنسختي 2015 و2016 من كوبا أمريكا مثل أليكسيس سانشيز وأرتورو فيدال وجاري ميديل وإدواردو فارجاس، ما زال بإمكانهم نقل خبراتهم للاعبين أصغر سنا بالفريق الوطني.



وستشارك تشيلي في بطولة كوبا أمريكا ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب اليابان وأوروجواي والإكوادور.

