الزيات: قطاع التشييد والبناء المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري

قال المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قطاع التشييد والبناء هو المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري، لافتا إلى تأثر أسعار العقارات خلال السنوات الماضية مع بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي وانخفاض قيمه العملة المحلية وارتفاع تكاليف البناء، مشيرا إلى أن كل هذا لا يتناسب مع متوسط الدخل الشهري للمواطن المصري مما أدى انعكاسا على حالة السوق العقارية وحدوث تباطؤ وركود في حركه المبيعات.



وأكد الزيات في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الحكومة اتجهت لدعم قطاع التشييد والبناء ماليا ولوجستيًا من خلال تقديم الحوافز للشركات والمواطنين عن طريق برامج تمويل تساعد علي النهوض بالقطاع العقاري.



وأشار عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إلى أنه مع بداية عام 2019 بدأ سعر الدولار ينخفض أمام الجنيه المصري، مما ساهم في خفض جزء من تكاليف البناء، متوقعا أن أسعار العقارات ستشهد انخفاضا ملحوظا خلال الفترة المقبلة تزامنا مع انخفاض قيمة الدولار، وكل هذا سيؤدي إلى استعادة القوة الشرائية للسوق العقاري.



وطالب الحكومة بضرورة إيجاد آليات جديدة من أجل ضبط الأسعار في السوق العقاري وتشديد الرقابة على المخالفات.