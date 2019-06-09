غدًا.. قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة دسوق لمدة 15 ساعة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء خالد حسن مرسى، رئيس المركز والمدينة، عن قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة دسوق، غدًا الإثنين، نظرًا لأعمال الصيانة الضرورية، بمحطات المياه، بالتزامن مع قرب حلول موسم الصيف.



وقالت الوحدة المحلية، فى بيان لها، اليوم، أنه يتم قطع المياه، من الساعة الرابعة من فجر يوم الإثنين، وحتى الساعة السابعة مساءً من نفس اليوم، ولمدة 15 ساعة متواصلة، وذلك للقيام بعملية غسيل، وتطهير، وتعقيم المروقات والخزانات الأرضية، بمحطة مياه الشرب، بمحلة أبو على، حيث سيتم إيقاف المحطة لتعمل بنصف طاقتها الإنتاجية مما سيؤدى إلى ضعف المياه وانقطاعها بمركز ومدينة دسوق.



وأهابت الوحدة المحلية، بالمواطنين، وأصحاب المخابز، والمطاعم، والمستشفيات، والمساجد، تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة، حتى عودة المياه إلى طبيعتها مرة أخرى.