المحرصاوي يتابع سير الامتحانات بكليات جامعة الأزهر في القاهرة

في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لكافة شئون الدراسة وأعمال الامتحانات بكليات الجامعة بالقاهرة، تابع الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، سير وانتظام لجان الامتحانات بكليات الدراسات الإسلامية والعربية والصيدلة فرع البنات والإعلام فرع البنين القاهرة.



واطمئن على انتظام وانضباط لجان الامتحانات، وكذلك توفير جميع أدوات وسبل الرعاية والراحة والهدوء للطلاب والطالبات بالجامعة، وعدم وجود شكاوى.



ووجه رئيس جامعة الأزهر الكليات بضرورة الالتزام بكافة اللوائح والإجراءات والضوابط المتخذة لتوفير أقصى درجات الرعاية، وضرورة تواجد أستاذ المادة خلال فترة الامتحانات للإجابة عن أى استفسارات تخص المادة.



كما شدد على ضرورة مراعاة مناسبة الأسئلة لوقت الامتحانات المحدد خلال أدائهم لامتحانات النصف الثاني من العام الجامعي والحرص على توفير مناخ ملائم لأداء الطلاب والطالبات الامتحانات في سهولة ويسر، وتوفير الأجواء المناسبة للنجاح والتفوق.