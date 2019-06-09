منخفض عميق يضرب بحر العرب بالسعودية.. وتحذير من إعصار خلال أيام

أوضح خبير الأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية على الحربي، أن حالة بحر العرب بدأت ترتقي إلى منخفض عميق، ومن المتوقع زيادة سرعة الرياح وحدوث عاصفة مدارية خلال اليومين المقبلين، فيما حذر من سوء الأحوال الجوية، ومرور المنطقة بإعصار مداري خلال الأيام الخمسة المقبلة.



وقال الحربي، في تغريدة على «تويتر»: من المتوقع أن تتصاعد سرعة الرياح، مع انخفاض قيم الضغط للتحول إلى عاصفة مدارية خلال اليومين المقبلين، ومن المحتمل أن ترتقي إلى إعصار مداري خلال الخمسة أيام المقبلة، والاتجاه ـ بحسب آخر التحديثات ـ بعيدًا عن عمان، والاتجاه إلى ساحل باكستان.



وقد استند الحربي إلى مجموعة من الخرائط الجوية؛ لتدعم توقعاته.



وفي سياق ذي صلة، أكد خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، أن أحوال الطقس التي شهدتها مناطق المملكة خلال الأيام الماضية، ووصول درجات الحرارة إلى مشارف الـ50 درجة مئوية، تدل على أن الصيف سيبدأ فعليًّا في 22 يونيو الجاري.



وأضاف كراني: «لقد شارفت الحرارة على الوصول إلى 50 درجة مئوية على الشرق، تلاه الوسط، تلاه الغرب، كدلالة على بداية فترة انتقالية مبكرة بين الربيع والصيف، تأخذنا إلى بداية الصيف في 22 يونيو».



ومن ناحيتها، قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص من الثانية عشرة ظهرًا إلى الثالثة مساء، بداية من يوم السبت الموافق 15 يونيو 2019.



ويستمر حظر العمل تحت أشعة الشمس، حتى الـ15 من سبتمبر 2019م، في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين وتجنيبهم ما قد يسببه العمل في هذا الفترة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية على الصحة، مثل التعرض لضربة الشمس أو الإجهاد الحراري.



ودعت الوزارة أصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل مراعاة ما نص عليه هذا القرار للمساهمة في حماية سلامة وصحة العاملين من المخاطر المصاحبة للتعرض لأشعة الشمس.