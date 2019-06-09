"شلبي " لا تأجيل في امتحانات أصول الدين بالمنصورة

نفى الدكتور سعد شلبي عميد كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض الطلاب، بأنه قد تم تأجيل الامتحانات بالكلية بسبب مد إجازة.



وأكد شلبي على انتظام الامتحانات بالكلية وأنه قد تم امتحان طلاب الفرقة الأولى في مادة التوحيد، كما امتحن طلاب الفرقة الثالثة شعبة التفسير في مادة التفسير التحليلي، وطلاب الفرقة الثالثة شعبة الحديث في مادة مصطلح الحديث، وطلاب الفرقة الثلاثة شعبة العقيدة في مادة التوحيد، وطلاب الفرقة الثالثة شعبة الدعوة في مادة تيارات فكرية، وتم إرسال لجنة خاصة إلى سجن المنصورة لامتحان بعض الطلاب المسجونين.



وأضاف شلبي أنه لم يتلقى أي شكاوي من الطلاب ولم يتم تحرير محاضر عش.