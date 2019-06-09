إحالة 3 عاطلين للمحاكمة لاتجارهم في المواد المخدرة بالساحل

أمرت نيابة الساحل إحالة 3 عاطلين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.



وكانت قوة من مباحث قسم شرطة الساحل تمكنت من ضبط 3 عاطلين مطلوب التنفيذ عليهم في 4 أحكام قضائية، حال استقلالهم سيارة ملاكى ملك وقيادة أحدهم وبحوزتهم (سلاح ناري "فرد روسى"، كمية من مخدر الحشيش وزنت 406 جرامات، مبلغ مالى، و5 هواتف محمولة).



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهم الإجرامى وبمواجهة المحكوم عليهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقروا بها.