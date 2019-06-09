إيران تنفي عفوها عن المدان بالتجسس لصالح أمريكا بمناسبة عيد الفطر

أعلنت السلطات الإيرانية، أن اللبناني نزار زاكا، الذي يقضي عقوبة السجن لمدة 10 سنوات في إيران بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ليس من بين من صدر لصالحهم عفو من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية علي خامنئي بمناسبة عيد الفطر.



ونقلت وكالة فارس للأنباء عن الناطق باسم السلطة القضائية في إيران، غلام حسین إسماعیلي، قوله اليوم الأحد: "السلطات اللبنانية أرسلت لنا طلبا للإفراج عن زاكا ونحن ندرس حاليا هذا الطلب بشكل خاص وسنعلن عن موقفنا النهائي فور اتخاذه".



وتابع إسماعيلي "حتى الآن لم نضع شروطا للإفراج عن السجين زاكا، وهناك مسؤول لبناني أتى إلى طهران لبحث أمر الإفراج عنه".



وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية نقلت عن وزارة الخارجية والمغتربين قولها الثلاثاء الماضي، إن "إيران وافقت على العفو عن مواطن لبناني اعتقلته إيران عام 2015 "لتآمره على الدولة".



وكانت محكمة قضت بسجن نزار زكا، وهو خبير تكنولوجيا معلومات لديه تصريح بالإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، 10 سنوات عام 2016 وتغريمه 4.2 مليون دولار.



ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها "السفير الإيراني في بيروت اتصل بوزير الخارجية والمغتربين وأبلغه رسميا بتجاوب السلطات الإيرانية المعنية مع الطلب بخصوص العفو".



وكان نزار زكا تلقى دعوة لزيارة إيران من مسؤول حكومي عام 2015 لكنه اختفى بعد حضور مؤتمر في طهران.



وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية في وقت لاحق من ذلك العام أن زكا كان على صلة بالجيش وأجهزة المخابرات الأمريكية وأن الحرس الثوري اعتقله.