القاهرة : الأحد 09 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:56 م

أسرة نجيب سرور: الحالة الصحية لنجل الشاعر لا تسمح بمجيئه مصر
09:13 م

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني
05:16 م

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"
04:04 م

200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
منوعات
الأحد 09/يونيو/2019 - 01:30 م

زوجة روبرت دي نيرو تطالب بنصف ثروته البالغة نصف مليار دولار

الشهير روبرت دي نيرو
الشهير روبرت دي نيرو
وكالات
dostor.org/2658678

ذكرت تقارير إعلامية أن جريس هايتاور الزوجة الثانية للممثل والمنتج الأمريكي الشهير روبرت دي نيرو، تسعى للاستحواذ على نصف ثروته البالغة نصف مليار دولار بقرار من المحكمة في مانهاتن.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هايتاور التي انفصلت عن دي نيرو في نوفمبر الماضي، كانت وقعت اتفاقية ما قبل الزواج في العام 2004 تحدد حقوقها في امتلاك شقة بقيمة 6 ملايين دولار، و500 ألف دولار نقدا ومليون دولار في النفقة، في حال الطلاق.

وقال آلان مانتل، محامي هايتاور، إن بنود الاتفاق تمنحها حق الحصول على نصف ما كسبه النجم دي نيرو البالغ من العمر 75 عاما طيلة مدة زواجهما، بما في ذلك شركاته الـ35.

وكان دي نيرو وهايتاور قد تزوجا عام 1997، لكن دي نيرو تقدم بطلب للطلاق عام 1999 وبعد 5 سنوات قام الزوجان باستئناف علاقتهما الزوجية التي نتج عنها طفلان هما إيلين وهيلين جريس.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل

منذ أقل من شهر

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام

منذ أكثر من شهرين

يُسر حسين.. قصة منتقبة تعشق الأيقونات القبطية

منذ 3 شهر

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»

منذ 5 شهر

الضحك أدب ودين.. دراسة تنفى مقولة «لا دعابة فى الجنة»

منذ 6 شهر

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة

الآن

القوى العاملة بالبرلمان توافق نهائيًا على مشروع قانون العلاوات

ثروات الأمريكيين تقفز لـ108.6 تريليون دولار في 2019

من كريستيانو لـ"نافاس".. كيف غير مشاهير الكرة وجهتهم للاستجام للغردقة

قطر تتمسك بإيران وتهاجم السعودية: وقف علاقاتنا مع طهران "انتحار"

ads
الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

الننى ينضم للفراعنة.. وغموض بموقف صلاح

وضعها خطير.. أخر تطورات الحالة الصحية لهيفاء وهبي

أولى ضحايا الثانوية العامة.. وفاة طالبة بالشرقية بسبب التوتر

ألبومات الصور

بالفيديو.. تشييع جثمان قسمت رشدي أباظة وغياب تام لنجوم الفن

رفع 36 طن أتربة ومخلفات بمحيط استاد وكورنيش الإسكندرية

الإسكندراني: حملات يومية لرفع الإشغالات من مدينة مطروح

سندوتشاتك معاك وزمزميتك في إيدك.. أهالي طلاب الثانوية ووصايا بين الامتحانين

رياضة

زامورانو: على تشيلي أن تكون نجمة كوبا أمريكا

لأفضل لاعبي العالم.. صلاح يتفوق على رونالدو في استفتاء "ماركا"

منتخب مصر لرفع الأثقال يعود إلى القاهرة بعد مشاركته ببطولة العالم للناشئين

نجم الساعة

رئيس مدينة الفشن ببني سويف يقود حملة لإزالة التعديات والإشغالات

الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

الننى ينضم للفراعنة.. وغموض بموقف صلاح

وضعها خطير.. أخر تطورات الحالة الصحية لهيفاء وهبي

أولى ضحايا الثانوية العامة.. وفاة طالبة بالشرقية بسبب التوتر

الرئيس نيوز

حبس سنة و500 جنيه غرامة.. تشريعية النواب تقر العقوبات الجديدة للامتناع عن دفع النفقة للزوجة

واشنطن تجدد وقوفها مع مصر في حربها ضد الإرهاب

القوى العاملة بالنواب توافق نهائيا على علاوات يوليو بحد أدنى 75 جنيها

بعد سنة فقط من زرعها.. موت "شجرة الصداقة الفرنسية الأمريكية"

في 7 نقاط.. الرد الأمثل على أكاذيب فورين بوليسي والإخوان عن الاقتصاد المصري

كشكول

"الأب الفرفوش رزق".. "شد حيلك يا كتكوت" تكسر حاجز الخوف لطالبة الثانوي

عطية: نموذج تصحيح اللغة العربية مستوفي للإجابات الصحيحة

بالصور.. "المحرصاوي" يتفقد لجنة فتيات المنطقة السادسة بمدينة نصر

محافظ البحيرة يتابع أعمال امتحانات الثانوية العامة

انطلاق ماراثون الامتحانات بجامعة الأهرام الكندية

الأمصار

الأحزاب الجزائرية ترحب بدعوة الرئيس المؤقت للحوار الوطني

الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة غرب البلاد

روسيا تستعد لتسليم أندونيسيا مقاتلات "سو-35"

الـ20 تُبدي قلقها إزاء مخاطر النزاع التجاري بين أمريكا والصين

صحف عالمية: زوجة محمد صلاح وراء نجاحه

مرايا الابداع

لم أسر مع سحابة

مثل شجرة عارية

منوعات

سكان الأرض على موعد لرؤية "المشترى" أكبر كواكب المجموعة الشمسية

زوجة روبرت دي نيرو تطالب بنصف ثروته البالغة نصف مليار دولار

"الفك المفترس".. سمكة تطحن علبة معدنية رغم نفوقها (فيديو)

الصحة

كوب القهوة القاتل.. ما لا يجب فعله في الطقس الحار

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎