ضبط أخطر تاجرين في البشر تخصصا في الهجرة غير الشرعية بدمياط

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط إثنين من أخطر العناصر القائمة على تسفير راغبي الهجرة غير الشرعية للخارج مقابل 100 إلى 120 ألف جنيه للفرد الواحد، ومارسا نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال تزوير واصطناع المحررات العرفية والرسمية المستخدمة فى عمليات الهجرة

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام تاجر 46 سنه مقيم بدمياط سبق إتهامه في 9 قضايا "شيكات، تبديد"، وحاصل على بكالوريوس تربية نوعية 41 سنة مقيم بدمياط، بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات العرفية والرسمية بكافة صورها ومنها جوازات السفر البحرية والشهادات الحتمية واستخدامها فى إدخال الغش والتدليس على سلطات الموانئ المصرية والأجنبية بزعم توظيف عملائهم من المهاجرين غير الشرعيين على البواخر التجارية وسفن الشحن وتهريبهم للدول الأجنبية فى عمليات هجرة غير شرعية، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين ( 100 إلى 120 ألف جنيها مصريًا ) عن كل شخص، متخذان من مسكنهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى غير المشروع.



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن دمياط تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.



بتفتيش مسكن الأول تم ضبط (29) شهادة منسوب صدورها لإحدى الأكاديميات بأسماء مختلفة (مزورة)، كمية كبيرة من الأوراق باللغات الأجنبية ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد، جهاز حاسب آلي "لاب توب" - جهاز ماسح ضوئى – كيسة – جهاز فاكس، (4) هاتف محمول – عدد 5 فيزا كارت بإسم المتهم – مبلغ مالى.



وبتفتيش مسكن الثانى تم ضبط (28) قالب لخاتم شعار الجمهورية منسوبة للعديد من الجهات الحكومية، (145) قالب لخاتم منسوب بصمتها للعديد من الجهات الحكومية والبنوك، ( 9 ) طابعات ألوان – عدد (1) طابعة كارنيهات – عدد (1) ماكينة تغليف كارنيهات، ( 2 ) وحدة تخزين حاسب آلى، ( 2 ) شاشة كمبيوتر، (12) رول جلد وورق وعلامات مائية خاصة بجوازات السفر، (190) كارنيه بلاستيك منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية معدة للطباعة خالية البيانات، مجموعة كبيرة من أوراق شهادات تطعيم دولية خالية البيانات، (36) جواز سفر عادى وبحرى منسوب صدورها لعدة دول (مزورة)، شهادة ترخيص منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية (مزورة)، (557) غلاف جلد لجوازات سفر لبعض الدول، (33) صورة ضوئية لشهادة منسوب صدورها لإحدى الأكاديميات بأسماء مختلفة، مجموعة كبيرة من الطوابع والعلامات المائية المعدة لاستخدامها فى تزوير جوازات السفر، مجموعة كبيرة من مستندات منسوب صدورها لبلاد المنشأ للدراجات البخارية خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد، مجموعة كبيرة من كشوف لحسابات بنكية مزورة منسوب صدروها لبعض البنوك، مجموعة كبيرة من شهادات منسوب صدروها للعديد من الجهات الحكومية، ومبالغ مالية.



أمر اللواء محمد بركات مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع مكافحة الجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.