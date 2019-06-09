الولايات المتحدة تنشر في بولندا سلاحًا جديدًا

هبطت الطائرة من طراز "EC-130H Compass Call"، وهي طائرة تشويش إلكترونية، في قاعدة كيشين الجوية البولندية.



وصل مجمع الحرب الإلكترونية الطائر إلى بولندا للمشاركة في التدريبات مع طائرات الولايات المتحدة وحلفائها في حلف الناتو، وفقا لموقع Defence Blog.



ونقل الموقع عن تقارير سلاح الجو الأمريكي إن نشر الطائرة منسق مع وزارة الدفاع البولندية، ويظهر التزام الولايات المتحدة بتعزيز الأمن الإقليمي في أوروبا.



EC-130H Compass Call عبارة عن نظام حرب إلكترونية على أساس طائرة النقل العسكرية C-130 Hercules، وحجرة الشحن مملوءة بالمسح اللا سلكي ومعدات الاعتراض والتشويش، من بين أعضاء الطاقم، البالغ عددهم 13، يشارك 4 في قيادة الطائرة، والباقي في الحرب على الهواء.



ويشمل ضابطين لوسائل الحرب الإلكترونية، ووحدة فك ترميز من ذوي الخبر، و4 محللين للرسائل التي يتم اعتراضها.



ودخلت هذه الطائرة الخدمة في عام 1983، وشاركت هذه الطائرات في العمليات العسكرية في أفغانستان وكوسوفو وليبيا وغيرها.. ووصلت الطائرة EC-130H المتجهة إلى بولندا من قاعدة ديفيس مونتانا الجوية في ولاية أريزونا، إلى جانب المعدات الأرضية والموظفين الفنيين، وسوف تتدرب الطائرة مع المقاتلات الأمريكية F-16 المنتشرة في كيشيناخ.