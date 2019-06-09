مستقبل وطن: اجتماعات مكثفة لبحث الإجراءات التنظيمية لخوض انتخابات المحليات

أكد المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن الحزب سيعمل على ترتيب أوراقه لاختيار افضل الكوادر المؤهلة لخوض غمار انتخابات المجالس المحلية عن طريق أمانات الحزب خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الحزب سيواصل فعالياته خلال المرحلة المقبلة من أجل مصلحة المواطن وإيجاد حلول لأي مشكلات يومية يواجهها، إضافة إلى عقد ورش تدريبية لتأهيل الشباب لخوض انتخابات المجالس المحلية.



وأضاف "الخولي" في تصريحات صحفية، أن الحزب ينظم العديد من ورش العمل لتدريب الشباب على خوض انتخابات المجالس المحلية بالمحافظات المختلفة خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الحزب سيعمل على تكثيف ورش العمل بالأمانات المختلفة انتظارًا لصدور قانون الإدارة المحلية للاجراء انتخابات المجالس المحلية، بالإضافة إلى أن الحزب سيعقد اجتماعات مكثفة لرفع حالة التأهب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

