"المصريين فى الخارج" تبدأ إجراءات زيادة رأس المال إلى 260 مليون جنيه

قالت إدارة الإفصاح بالبورصة إن مجلس إدارة شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية، وافق على زيادة رأس مال الشركة المرخص به والمصدر والمدفوع والمرهونة بموافقة الجمعية العامة غير العادية.



وأوضحت الشركة أن مجلس الإدارة قرر زيادة رأس مال المصدر والمدفوع من 124.4 مليون جنيه إلى 260 مليون جنيه بواقع سهم لكل سهم بزيادة قدرها 124.4 مليون جنيه موزعة على 49.76 مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 2.5 جنيه، بالإضافة إلى 5 قروش مصاريف إصدار.



وأشارت الشركة إلى أنه سيقتصر الاكتتاب في تلك الزيادة على قدامى المساهمين مع إعمال حق تداول السهم منفصلا عن السهم الأصلي، على أن يتم سداد قيمة الزيادة في رأس المال المصدر إما نقدا أو عن طريق استخدام الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء لأي من المساهمين.



ونوهت إلى أنه سيتم تخصيص جزء من الزيادة بقيمة 11.2 مليون جنيه لتطبيق نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة والشركات التابعة والشقيقة.



كما قرر المجلس زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 750 مليون جنيه إلى مليار جنيه.



يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 500.36 ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضيين، مقابل 2.24 مليون جنيه أرباح خلال نفس الربع من 2018.



وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري حيث سجلت 3.53 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 8.29 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2018.



وبشأن القوائم المستقلة، تراجع صافي ربح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت أرباحًا بلغت 93.41 ألف جنيه، مقابل 1.3 مليون جنيه أرباح خلال ذات الفترة من 2018