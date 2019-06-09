لاجارد تحث مجموعة الـ20 على إعطاء الأولوية لحل النزاعات التجارية

دعت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية إلى إعطاء الأولوية لحل النزاعات التجارية من أجل تخفيف المخاطر التي تهدد النمو العالمي.



وقالت لاجارد في بيان بعد اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين: "اجتمعنا في وقت يُظهر فيه الاقتصاد العالمي بوادر استقرار ومن المتوقع أن يتعزز النمو، وفي حين أن هذه أنباء جيدة، فالطريق أمامنا مازالت محفوفة بالمصاعب والمخاطر".



وتابعت: لتخفيف تلك المخاطر، شددت على أن حل النزاعات التجارية الحالية يجب أن يأتي في مقدمة الأولويات، بما في ذلك إلغاء الرسوم القائمة وتفادي رسوم جديدة، مضيفة أن العمل مطلوب أيضا لتحديث نظام التجارة الدولية.



وقالت لاجارد، التي شاركت في اجتماع المسؤولين الماليين لمجموعة العشرين: "سيكون ذلك أفضل طريق أمام صناع السياسات لإضفاء مزيد من اليقين والثقة على اقتصاداتهم، ولمساعدة النمو العالمي، لا عرقلته".