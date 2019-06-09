بوجبا: لم نفعل شيئًا صحيحًا أمام تركيا

أقر الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، أن منتخب بلاده قدم أداء متواضعا للغاية أمام تركيا مساء أمس السبت في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020.



وقال بوجبا في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية "لا أجد شيئا صحيحا قمنا به في المباراة، افتقدنا للدقة في التمريرات، ولم نشكل أي خطورة على مرمى المنافس، ولم نسدد كرة واحدة على مرماه".



وأضاف "كنا جاهزين تماما للمباراة، وعلى دراية بأنها ستكون مواجهة صعبة أمام جماهير حماسية، لكننا لم نقدم مستوانا المعهود، ظهرنا فريقا ضعيفا للغاية بلا أي خطورة".



وواصل "لا أتذكر آخر مباراة ظهرنا فيها بهذا المستوى السيئ، يجب أن نبحث عن حلول ليكون لنا رد فعل قوي في المباراة المقبلة ضد أندورا يوم الثلاثاء المقبل".



وخسر الديوك بثنائية دون رد، لينتزع الأتراك صدارة المجموعة الثامنة للتصفيات برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات.

