"القناة للتوكيلات" تستعد لاعتماد التصويت التراكمى فى انتخاب مجلس الإدارة

قالت إدارة الإفصاح بالبورصة، إن شركة القناة للتوكيلات الملاحية تستعد لعقد جمعية عامة غير عادية فى 27 يونيو الجارى، للنظر في تطبيق نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.



وأضافت الشركة فى إفصاحها للبورصة، أن ذلك التطبيق يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة، وما يتطلب ذلك في تعديل النظام الأساسي للشركة.



يذكر أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 177.3 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 130.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.



وبلغت إيرادات الشركة خلال الفترة 63.9 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 66.07 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي 2017-2018.