قطر تتمسك بإيران وتهاجم السعودية: وقف علاقاتنا مع طهران "انتحار"

بالتزامن مع الذكرى الثانية للأزمة القطرية، التي دخلت عامها الثالث، تجدد قطر تمسكها بالعلاقات الإيرانية تارة، وتواصل هجومها على المملكة العربية السعودية تارة أخرى، إذ قال رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، إن إيران لم تلحق أي أذى بالدوحة، واصفًا وقف العلاقات معها بمثابة انتحار لقطر.



وصرح «بن جاسم» في حواره مع صحيفة «التليجراف» البريطانية: «دعني أخبرك بشيء واحد، إذا أعلنا أن إيران هي عدونا، فيما أن ممرنا الوحيد إلى العالم الخارجي، عن طريق الجو، والبحر، والبر هو إيران، لأن الحدود مع الدول العربية المحيطة مغلقة، هل يجب أن أنتحر بعد ذلك من خلال عدم التعامل مع إيران».



وأضاف: «كذلك لدينا رأي، إيران لم تلحق أي أذى بقطر، نحن لا نتفق مع كل سياساتهم بالتأكيد، لكن لا يمكننا قتالهم عندما نتشارك في نفس حقول الغاز والنفط».



وتابع رئيس الوزراء القطري: «إذا كنا نسعى إلى السلام مع إسرائيل، فلماذا لا نسعى أيضًا إلى السلام مع إيران؟ لماذا لا نجلس مع الاثنين ونحل المشاكل؟ نحن لا ننازع السعوديين من أجل القيادة، نريد أن تكون المملكة العربية السعودية القائدة في المنطقة، لكن عليهم احترام الآخرين».



وهاجم «بن جاسم» المملكة قائلًا: «إنهم يتهموننا زورًا بالإرهاب وما إلى ذلك، ليس هناك أي منظمة دولية تدعم هذه الادعاءات، لم تقم الولايات المتحدة أو أي هيئة أوروبية أو هيئة أخرى باتهام قطر، إنهما السعودية والإمارات، حيث تقومان بذلك لأنهما تعلمان أنهما عندما تتحدثان عن الإرهاب في أميركا وأوروبا، فإن كل شخص يريد الاستماع لأن الحرب على الإرهاب يُعد أولوية بالنسبة للغرب».



وردًا على سؤاله حول علاقة قطر بالجماعات المتطرفة، أجاب رئيس وزراء قطر السابق: «نعم، هناك روابط، ولكن يمكنني أن أُشير إلى أنه من بين الخاطفين الـ 19 الذين قاموا بتفجير البرجين التوأمين، 15 منهم كانوا سعوديين واثنان من الإمارات ومصري ولبناني».



وتأتي تصريحات «بن جاسم» عقب قمتى مكة العربية والخليجية التي دعا إليهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشكل طارئ لبحث التهديدات الإيرانية في المنطقة عقب بعد الاعتداءات الأخيرة التي شهدتها السعودية والإمارات.



ورغم مشاركة رئيس الوزراء القطري الحالي عبدالله بن ناصر آل ثاني، في أعمال القمة بناءًا على دعوة المملكة، أعلنت الدوحة - بعد انتهاء القمة - تحفظها على البيان الختامي الذي أدان السلوك الإيراني في المنطقة ودعمها لميليشيات الحوثي باليمن.



وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن بعض بنود البيان تتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة، زاعمًا أنهم لم يتمعنوا في بيانَيْ قمتي مجلس التعاون الخليجي والقمة العربية، ولذلك قررت بلاده التحفظ والرفض.