أسير فلسطيني يواصل إضرابه لليوم الـ69 بسجون الاحتلال

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن الأسير حسن العويوي، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 69 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، وسط تحذيرات من تدهور حالته الصحية.



والاعتقال الإداري هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما، وهو ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة بحيث إنه إذا وجد ضابط المخابرات أنك تشكل خطرا على أمن المنطقة فيستطيع أن يحولك للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب.



وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير العويوي يوم الخميس الماضي، من معتقل "نيتسان الرملة" إلى مستشفى "برزلاي" بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي.



ولفتت إلى أن الأسير العويوي يعاني من نقص كبير بالوزن وأوجاع حادة في المفاصل والخاصرة والرأس، وشعور دائم بالبرد، وآلام في المعدة، وعدم القدرة على الوقوف والحركة، كما يتعرض لسوء معاملة من قبل السجانين.



وحملت الهيئة، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية كاملة عن صحة وحياة الأسير العويوي، لافتة إلى أن الإدارة تمنع الأسير من زيارة ذويه والمحامي.



يذكر أن الأسير العويوي أب لثلاثة أطفال، وهو أسير سابق أعاد الاحتلال اعتقاله في يناير من العام الجاري، وفرض عليه الاعتقال الإداري مدة أربعة أشهر، وجدد أمر اعتقاله للمرة الثانية، ما دفعه لخوض إضراب عن الطعام.